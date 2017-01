Álvaro Cervera: "Tenemos que seguir mejorando"

El entrenador amarillo no se conforma con poco. Quiere seguir creciendo, quiere que sus jugadores sigan enchufados, que nadie sienta que el objetivo ya está cumplido. Quiere que sueñen con lo máximo. "La misión no es mirar al de adelante. Es no querer quedarnos donde estamos. No pensamos que cada vez nos queda menos, no queremos quedarnos donde estamos. Queremos seguir mejorando. No quiero sensación del equipo está bien y nos quedamos aquí".

Pero no quiere que el entorno amarillo vea eso como una exigencia sino más bien como que el equipo no se conforma. "Si no llegamos no hay que verlo como un fracaso. Si cumplimos el objetivo y podemos conseguir otro tenemos que intentarlo, pero si no podemos no hay que sentirse que hemos fracasado. Por eso no podemos vender otra cosa, porque además el objetivo real está atrás".

Uno de los jugadores que tendrá minutos será Jose Mari, el roteño no está todavía para ser titular, el míster prefiere darle minutos de mucho más valor que los de tanteo del principio. "Podríamos ponerlo pero nos duraría muy poco, si lo usamos más tarde podríamos usarlo mucho más tiempo y mejor".

Habla del Mallorca que aunque tengan bajas le parece un rival que tiene muchos buenos jugadores. "Tienen bajas importantes, laterales, Yuste. Hay que estar preparados para todo, pero tenemos que llegar a la portería contraria. Si dejamos que nos ataquen con muchos jugadores... Tenemos que llevarlos a su área para que el partido esté más nivelado", dice Cervera.

Por último, dice que se trata de un "partido peligroso, es el mejor equipo al que nos hemos enfrentado. Es de esos equipos que tienen muy buenos jugadores, pero que no acaban de arrancar, pero no necesitan hacer un buen partido para ganar".

