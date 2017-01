Monteagudo: "Somos mejor equipo que en la primera vuelta"

Vuelve la cita con la liga para el FC Cartagena. Este domingo, a las 17 horas, regreso al Cartagonova tras la derrota frente al Córdoba B en el último encuentro en casa, y después de esa reacción del equipo al vencer por 0-2 al Mancha Real.

Partido de ingrato recuerdo el que jugará el equipo de Alberto Monteagudo. Fue la primera derrota de la temporada y encuentro frente a un conjunto, El Ejido, que viene de ganar 4-0 en su último duelo.

"En el partido de ida no estuvimos bien. Nos tiraron una vez. Hicimos un partido feo. Tenemos que ir con todo, las ligas se ganan en casa, y en el Cartagonova en las últimas tres jornadas hemos puntuado muy poco", decía el entrenador del Cartagena cuando era preguntado esta mañana en sala de prensa por el rival. "Ganas de revancha no, pero sí que he hablado con los jugadores para que salgan con todo", añadía Monteagudo.

Además, era preguntado también por los nuevos refuerzos. Decía el técnico albinegro que "se están adaptando muy bien al grupo. Creo que ahora somos mejor equipo que en la primera vuelta del campeonato. Somos más fuertes, con más posibilidades por dentro y por fuera. Somos más plantilla".

En principio, Monteagudo va a poder contar con todos sus efectivos para el encuentro. Artiles era la única duda, ya que sufrió un esguince en el tobillo que le impidió entrenar, pero podrá llegar al domingo.

Pablo Ortiz al Gujielo

Y quien tampoco estará en ese partido es Pablo Ortiz. Ayer el club comunicaba que se rescindía el contrato con el jugador y su próximo destino es el Guijuelo. Ortiz llegaba este pasado verano del Jaén, pero no ha disputado muchos minutos en el Cartagena. La semana pasada lo avisó Belmonte, el jugador no había tenido protagonismo en la primera vuelta y lo mejor es que buscase salida.

Comentarios