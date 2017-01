Teatro, música en directo y exposiciones para disfrutar del tiempo libre

Las exposiciones de arte, el teatro y la música en directo son los protagonistas de la agenda cultural para este fin de semana y parte de la semana que viene en la provincia. Vamos a repasar las diferentes actividades.

Viernes 27 de enero

Podemos empezar anticipadamente el fin de semana con el concierto a las siete en la sala Four Seasons de Castellón del grupo de country Badlands y la de rock and roll ‘Última experiencia’.

A las ocho, la compañía valenciana de teatro ‘La teta calva’ lleva ‘Sindrhomo’ al Paranimf de la Universitat Jaume I. Una tragicomedia que nace del apocalipsis de las vidas de dos hermanos y que refleja el instinto de supervivencia de una ciudad amenazada por una gran plaga.

Otro plan puede ser acudir a la exposición Fragmentos de ausencia, del fotógrafo de Onda Salva Nebot. Una colección de imágenes con carga política inaugurada ya ayer en la Llotja del Cànem. Estará allí hasta el 25 de febrero.

Así, el Museo de Bellas Artes de Castellón acoge una colección de fragmentos de un alquerque de época islámica del siglo 10 encontrados en el Tossal de la Vila de La Serra d'enGalceran. Además, también exponen ‘Columna’, una selección de piezas del escultor local Agustí Roso.

Sábado 28 de enero

Concierto de Trobadorets a las 12 en el colegio Herrero.

Más música en directo mañana con el concierto homenaje ‘Reviscola Tio Canya’ a las ocho y media en el Teatro Principal de Castellón. En 2016 se ha celebrado el 40 aniversario de la emblemática canción con el mismo nombre de ‘Al Tall’, que se convirtió en un himno popular. El espectáculo reunirá sobre el escenario varios artistas como Miquel Gil, Pep Gimeno Botifarra, o las corales de l’Eliana i el Micalet.

Y a las once, el gran Wyoming llega con la banda de los insolventes a la sala Opal. Una noche de Rock and Roll con este hombre polifacético que versionará míticas canciones en clave de humor. Entre los clásicos que sonarán escucharemos temas de The Beatles, los Ramones o Leño.

Domingo 29 de enero

Teatro con el actor Josep Maria Flotats y la obra ‘Serlo o no’. Una interpretación sobre la identidad y la tolerancia en el teatro municipal de Benicàssim a las siete.

Lunes 30 de enero

Inauguración de la exposición ‘Vaivén. Una nueva historia’, de Carmela Tello. En la Escuela de Arte y superior de diseño de Castellón.

Otro plan al que podemos al que podemos apuntarnos hasta el viernes 10 de febrero en el Casal d’Acció Cultural de Castellón donde acogen la exposición de fotografias de casas modernistas de Castellón derruidas en la década de los 70.

Agenda cultural y de ocio organizada desde el Ayuntamiento de Castellón

Viernes 27 de enero

Conferencia sobre los alimentos ecológicos, la calidad y la salud a cargo de la catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, Maria Dolores Raigón Jiménez. A las 7 y cuarto en la casa de cultura.

Plan teatral en el Raval con el ciclo ‘Castelló a escena’.

Sábado 28 de enero

La compañía ‘Els Ubú’ interpretará ‘Assajant Ubu’ a las 8, y el domingo a las 7.

Este sábado, cuarta jornada de voz y canto en el Casino Antiguo de Castellón. Desde las 3 y media y hasta las 7 y media de la tarde, con diferentes conferencias y conciertos.

Domingo 29 de enero

El Passadís de les Arts del Parque Ribalta será el escenario de la fiesta solidaria ‘Día del corazón de narices’ promovida por PayaSOSpital. Un evento que empieza a las 10 de la mañana y que acaba a las 4 de la tarde, y que contará con carreras infantiles, payasos, castillos hinchables, talleres infantiles, música en directo y sorteos. Los fondos irán destinados a costear las visitas de PayaSOSpital a los niños ingresados en el Hospital General de Castellón.

Y este domingo también ‘Sentim els parcs’ propone actividades sobre la sostenibilidad ambiental, esgrima y el concierto de ‘Sigmunds’ en la plaza del Rio Terde. A partir de las 11 de la mañana.

Atención a los deportistas, porque este domingo Castellón acoge la segunda edición del Duatlón Ciudad de Castellón. Empieza a las 10 en el recinto ferial y tiene un recorrido de 27 kilómetros y medio en total.

Lunes 29 de enero

Inauguración a las 7 y media de la exposición sobre los derechos de los refugiados ‘11 vidas en 11 maletas’. En el museo etnológico hasta el 9 de febrero.

Otro plan para el lunes, el recital lírico con una soprano, un tenor y un pianista en el Casino Antiguo a las 8.

Miércoles 31 de enero

Conferencia sobre el artista del renacimiento alemán Alberto Durende. A las siete y media también en el Casino Antiguo.

Comentarios