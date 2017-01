El equipo de gobierno y C's aprueban los presupuestos de 2017

El Ayuntamiento de Benicàssim ha celebrado esta mañana el pleno ordinario del mes de enero en el que gran parte del debate lo ha centrado el punto referente a los presupuestos. Los votos a favor del equipo de gobierno, formado por el Partido Popular y ARB, junto al de Ciudadanos, ha permitido sacar adelante unas cuentas que alcanzan los 26 millones de euros. El resto de grupos de la oposición, PSPV, Compromís y Ara Benicàssim han votado en contra.

La primera sesión plenaria celebrada esta año en el Ayuntamiento de Benicàssim ha servido al equipo de gobierno para ratificar el presupuesto de 2017 que asciende a 26 millones. El apoyo de Ciudadanos ha sido clave para poder aprobar las cuentas después de que sus enmiendas, al igual que las de ARB, hayan sido aceptadas por el gobierno local.

Según la alcaldesa, Susana Marqués, estos presupuestos están centrados en garantizar la estabilidad económica del consistorio a través de una gestión sostenible de los recursos, ya que, los 26 millones suponen un 1,6% menos que las cuentas del año pasado. No en vano, la primera edil asegura que con esa cantidad el equipo de gobierno potenciará áreas como los servicios públicos y la movilidad o urbanismo, con varias actuaciones en calles, carreteras, puentes y rotondas de la ciudad.

Los grupos de la oposición, a excepción de Ciudadanos, han rechazado los presupuestos por diversas razones. El portavoz del PSPV, Miguel Alcalde, ha calificado las cuentas de continuistas y asegura que no benefician a los vecinos de la localidad. Además, Alcalde critica que el equipo de gobierno aumente la partida de gasto corriente mientras reduce las inversiones que este año suman un total de 1,2 millones de euros.

Por otro lado, el portavoz de Compromís, Joan Bonet, hecha en falta más ayudas pra programas y planes de empleo. En la misma línea, el portavoz de Ara Benicàssim, Manolo Begués, cree que es necesario aumentar las partidas en cuestiones como el fomento del valenciano y la lucha contra la violencia de género. Además, ambos consideran que varias de las obras, como la ejecución del puente sobre el barranco de Farcha valorada en casi 500.000 euros, podrían ejecutarse de otra forma para reducir los costes y destinar ese dinero a diversos servicios públicos.

Durante la sesión ordinaria también se han tratado otros asuntos como la situación de las obras en Villa Elisa, instar a la Diputación de Castellón y de la Generalitat Valenciana a crear una comisión de investigación sobre las irregularidades en la gestión del Hospital Provincial, así como reclamar al Gobierno la derogación la ley de racionalización del gasto municipal. Sin embargo, ninguna de las propuestas ha sido aceptada y tan solo la declaración institucional para que la ciudad sea declarada como zona catastrófica por el temporal ha sido aprobada por unanimidad. En este sentido, los desperfectos ocasionados por el fuerte olejae y la lluvia alcanzan los 300.000 euros según ha indicado la alcaldesa.

Al acabar el pleno, la primera edil no ha querido responder a las preguntas de Radio Castellón Cadena SER acerca del compatibilidad del suelo del recinto de festivales en el que el Rototom ha utilizado unos terrenos como parking que, según los informes de los técnicos municipales, no tienen licencia de actividad. Marqués, que ha comparecido como investigada en este caso, ha dicho que no va a tratar ningún tema que depende de una decisión judicial.

