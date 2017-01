Un corte de carretera recordará al último fallecido en la N-I

La plataforma de vecinos afectados por el corredor de la N-I entre Burgos y Miranda de Ebro cortará de nuevo esta carretera nacional en recuerdo de la última persona fallecida en accidente en esta vía. Se trata de Mikel, un joven burgalés que murió hace unos días al no poder superar las heridas que sufrió en un accidente el pasado mes de octubre.

"Es un tema que siempre está ahí, el de las estadísticas, que no se contabiliza, pasado cierto tiempo, si ha habido un fallecimiento. No lo cuentan en las estadísticas que luego utilizan para decirte que no es para tanto", explica Rafael Solaguren, portavoz de la plataforma.

El siniestro tuvo lugar en las cercanías de la localidad de Rubena, lugar donde el lunes se concentrará la plataforma, desde las 16.45. A partir de las 17h cortarán la carretera en el punto kilométrico donde tuvo lugar el accidente.

