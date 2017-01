Ferreiro: "mentras hai vida hai esperanza"

Marea Atlántica y PSOE no se cierran a retomar el diálogo tras la ruptura del principio de acuerdo para aprobar los presupuestos de 2017. El Alcalde Xulio Ferreiro ya ha dado pasos para plantear la cuestión de confianza al pleno la próxima semana. Señala, no obstante, que no cierra ninguna puerta.

Asegura que él no veta a nadie. El concejal de Culturas, José Manuel Sande, que está actuando de portavoz en esta cuestión, sí ha admitido que la inclusión de Mar Barcón en la lista de los concejales que cogobernarían en determinados proyectos es un problema para cerrar el acuerdo, ya que con toda probabilidad no sería respaldada por la asamblea de la Marea. Tampoco da por cerradas las negociaciones el grupo municipal del PSOE, pero asegura que el nombre de Mar Barcón es irrenunciable.

José Manuel Sande ha admitido que determinadas actuaciones de Mar Barcón en su carrera política son una "mochila" que no va a admitir la red de La Marea, en cuyos estatutos está llevar a asamblea las decisiones del gobierno local. El concelleiro de Rexeneración Xiao Varela ha declarado incluso que Barcón fue concejala de Urbanismo con Paco Vázquez, con el caso Someso, o miembro del Consejo de Administración de Caixa Galicia. José Manuel Sande.

El presidente de la gestora socialista Florencio Cardador también en comparecencia pública ha asegurado que el PSOE sigue abierto a negociar pero que no van a permitir que se cuestione a ningún concejal. Tampoco a Mar Barcón.

Con Cardador ha comparecido el concejal José Manuel García que ha apoyado la elección de los cuatro concejales elegidos, de entre los seis que hay. Él mismo por su experiencia como empresario para el programa de apoyo a nuevas tecnologías, Barcón con el Clúster de La Salud por su profesión de médico, Longueira con el Distrito Os Mallos por su labor social y Fito Ferreiro como encargado de la Ciudad de La Música por ser un "gran amante de la música".

Por cierto, que José Manuel García se ha autodescartado de la lista de los cuatro concejales que colaborarían en el gobierno, en caso de que ése sea el problema para llegar al acuerdo. No responde si en sus conversaciones con Barcón, ella estaría dispuesta a seguir sus pasos. Señala, junto con Cardador, que si hubieran sabido que los nombres eran determinante no se hubieran ni sentado a la mesa.

