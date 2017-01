Pepa Font, delegada especial de Ciudad Creativa de la Gastronomía

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt ha nombrado a la portavoz de GD-CU, Pepa Font delegada especial del proyecto Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco.

El decreto, con fecha de viernes 27 de enero, refleja que esta delegación especial abarca la "facultad de dirección, organización interna y gestión del correspondiente servicio, con exclusión de la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros".

El alcalde, eso sí, se indica en el decreto, tendrá "la facultad de supervisar la actuación del concejal con delegación especial".

Font ha agradecido la generosidad del munícipe dianense, y asegura que es "un tema que me apasiona"; aunque apunta que "no soy una experta en la materia, pero he estado trabajando muy de cerca en el proyecto desde el principio".

La concejala recibía las felicitaciones de otros ediles de la corporación, en el pleno del 26 de enero. La portavoz popular María Mut, aprovechó para pedir que esta delegación hubiera ido acompañada de otro reconocimiento para su compañera de partido, Ana Kringe, alcaldesa en aquel momento.

