Santa Eulària reduce las concesiones en las playas

Santa Eulária revisará a la baja las concesiones en las playas del municipio. El Pleno del Ayuntamiento ha dado cuenta del estudio realizado sobre la capacidad en las playas, que fija los nuevos criterios de adjudicación para los dos próximos años. La Concejal de Playas, Antonia Picó, dice que hay zonas “en las que no se reducen las instalaciones pero en cambio en otras el porcentaje de bajada es significativo”, aunque teniendo cuenta, dice Picó, que ya cuentan con pocos elementos.

A diferencia de otras zonas de Ibiza, el estudio determina que no hay exceso de hamacas o de otros elementos. De hecho, hay concesiones que no instalan buena parte de sus elementos, o que éstos, están infrautilizados. Se pide incluso la no licitación de instalaciones en Cala Espart, ya que algunos elementos no se colocaron el verano pasado.

El alcalde, Vicent Marí, dice que en las nuevas concesiones “primará la calidad y otros elementos y no será una cuestión de quien pone más dinero”. Marí descarta la subasta de los lotes, pero se exigirá a los concesionarios “más seguridad para los usuarios”.

Por otra parte, se ha aprobado de forma definitiva la nueva ordenanza sobre ruidos, que obliga a todos los establecimientos con animación musical a instalar limitadores dentro de sus equipos. La norma fija multas de 300.000 euros y la clausura de las instalaciones por un periodo de cinco años e incluso la retirada de licencias.

Además, en la sesión plenaria se ha dado luz verde a la reducción de un 20% en la tasa de basuras a las empresas que más reciclen.

Comentarios