Campos afirma que los presupuestos de la Diputación se aprobarán “si o si” en febrero

El presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, ha afirmado este viernes, antes de participar en la facultad de Veterinaria en los actos de la Universidad, que los presupuestos provinciales se aprobarán “si o si” en el mes de febrero.

Los socialistas gobiernan en minoría, con diez diputados, frente a doce del PP, dos del BNG y un diputado no adscrito. El pasado año las cuentas salían adelante con el respaldo de los populares y del no adscrito y alcalde de Becerreá, Manuel Martínez. “Estamos en eso y en este mes (por febrero) los vamos a aprobar si o si”, ha zanjado.

También se refirió a las críticas del delegado de la Xunta, José Manuel Balseiro, porque aún no lo ha recibido el presidente provincial desde su nombramiento. Campos ha apelado a que vio a Balseiro, desde que cursó la petición, “tres veces: fue un día a Pontenova (concello del que es alcalde Darío Campos), fue a FITUR y coincidimos en Pol y tampoco me dijo nada”.

Recuerda que pidió esa entrevista a finales de año, para seguidamente afear que él mismo “también” pidió una entrevista con Feijóo, sin obtener respuesta, “y no me quejo”. “Yo recibiré a Balseiro como recibo a todo Dios, no creo que sea un problema”, ha zanjado.

