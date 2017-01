Visto para sentencia el juicio contra Uralita por seis casos de mesotelioma /

Este viernes ha quedado visto para sentencia el juicio contra Uralita, por la muerte de 6 trabajadores de la empresa en Getafe, que fallecieron tras sufrir un mesotelioma (un tipo de cáncer muy agresivo) por la exposición al amianto. Familiares y miembros de la asociación de afectados por el esta sustancia (AVIDA) han lamentado que el proceso judicial se alargue desde 2007. En 2015 el Tribunal Supremo tumbó la sentencia que daba la razón a los afectados por un defecto de forma y obligó a los afectados a devolver las indemnizaciones.

Durante la vista, la empresa no ha discutido el peligro que entraña trabajar con amianto, según ha confirmado el abogado de las víctimas, Fernando Morillo. Uralita ha cuestionado el baremo empleado para reclamar las indemnizaciones (el de accidentes de tráfico en su grado más severo). Además, se ha discutido si en la época en que los fallecidos trabajaban para la empresa se cumplieron las medidas de seguridad. Según Morillo, Uralita ha alegado que sí se respetaron, aunque un testigo de la defensa ha asegurado que no se facilitaron mascarillas a los empleados hasta principios de la década de los ochenta (mucho después de que algunos de los empleados fallecidos dejaran la empresa).

La compañía también ha informado durante la vista, que se realizaban controles médicos periódicos a los trabajadores. La defensa sin embargo considera que se trata de una enfermedad latente y que no era posible detectarla en esos controles. "Las fibras de amianto están reconocidas como material peligroso desde hace muchos años", ha explicado Julia San Román, la médica que ha contribuido a la peritación de los afectados. "Ellos (Uralita) no discuten que la inhalación de fibras de amianto sea la causa del mesotelioma, sino que no había una normativa que pudiese aplicar para defender al trabajador", ha sentenciado.

10 años de juzgado en juzgado

El proceso judicial de los afectados por el amianto de Uralita Getafe se inició en 2007, con la presentación de una demanda por la vía civil. La justicia dio la razón a los trabajadores dos años después y esa sentencia fue ratificada en 2013 por la Audiencia Provincial de Madrid. En diciembre de 2015 el Tribunal Supremo invalidó el procedimiento por un defecto de forma e instó a los trabajadores a reclamar por lo laboral.

La decisión del Supremo supuso que los 21 afectados que habían presentado una causa común contra Uralita, se viesen obligados a devolver las indemnizaciones recibidas. La defensa de todos ellos decidió dividir los casos por enfermedades. En julio del año pasado, un juzgado de lo social dio la razón a los 5 afectados por asbestosis, una enfermedad respiratoria provocada por la inhalación de fibras de asbesto (o amianto). La asociación tiene pendientes todavía tres causas de enfermos de cáncer que se van a celebrar en la primavera de este año.

El amianto es un material de construcción que en España comercializó la empresa Uralita. Se empleó desde la década de los cuarenta del pasado siglo, especialmente en los sesenta y los setenta. En 2001 se prohibió su utilización.

