Arantxa Mejías: "El Ayuntamiento nos vendió y tiene que darnos una solucion"

La portavoz de los afectados por la venta de vivienda social del Ayuntamiento de la capital a un fondo buitre, podrá quedarse en su casa. La mediación del gobierno municipal de Ahora Madrid ha dado sus frutos y Fidere ha accedido a ofrecerle a Arantxa Mejías un nuevo contrato de arrendamiento. Su caso se soluciona por el momento , pero sigue la lucha de otros muchos afectados.

Para Arantxa Mejias se resuelve así una situación discriminatoria contra ella al conseguir que le ofrezcan el mismo contrato de arrendamiento firmado por otros inquilinos. Una desigualdad por la que ya había presentado una querella que fue admitida a trámite. "Se agradece la gestión que ha hecho el Ayuntamiento por solucionar la situación de mi familia, pero es una mínima parte del todo. Ahora, por supuesto, alguien tendrá que soportar los gastos y los perjuicios que se han originado durante estos cinco meses", señala Arantxa.

La orden de desahucio se para, pero continúa la lucha de los afectados por la venta de viviendas públicas a un fondo buitre que se hizo en tiempos de la alcaldesa Ana Botella.

"Seguiremos dando la batalla judicialmente, mediáticamente y pidiendo responsabilidades políticas. El Ayuntamiento de Madrid fue el que nos vendió y el Ayuntamiento de Madrid es el que nos tiene que dar una solución a todos los afectados. No sé como se las apañará. No es algo que me importe a mi ni a mis vecinos. Es un problema y una responsabilidad de la institución, de la herencia recibida"

El entonces Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, siempre ha defendido que la venta se realizó para salvar de la quiebra a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.

