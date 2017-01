En busca del impulso definitivo contra el Cádiz

El Cádiz y Son Moix son el equipo y el lugar donde y contra quien el Real Mallorca tiene la oportunidad de confirmar su mejora y marcar un punto de inflexión definitivo en la dinámica y trayectoria del equipo.

Tras tres jornadas sin perder el Mallorca recibe el domingo (18:00) al tercer clasificado de la Segunda División y con el segundo máximo goleador de la categoría, Alfredo Ortuño, con 13 goles. El entrenador del Real Mallorca, Javier Olaizola, solo valora la victoria como resultado final. "No me conformo con otra cosa que no sean los tres puntos. Hay que ir a ganar y en casa tenemos que ser un equipo que imponga respeto al rival, tienen que saber que vienen aquí a sufrir", explica el técnico.

"Tienen un equipo bastante completo. Quitando a Ortuño no tienen jugadores llamativos pero sí que funcionan muy bien como bloque, pero nosotros estamos haciendo muy bien las cosas, somos muy fiables, ya lo eramos antes de que yo cogiera el equipo, y por lo tanto, estoy convencido de que vamos a ganar", argumenta el entrenador del Real Mallorca sobre el potencial del rival y las posibilidades del Mallorca.

Para el partido los locales tienen seis bajas seguras lo que le obliga de nuevo al entrenador a recomponer la linea defensiva. No pueden jugar por sanción el central Yuste y el lateral izquierdo Saúl García y por lesión, Ansotegi, Company, Dalmau y Culio. Además, es poco probable que el lateral izquierdo Oriol pueda ser de la partida aunque ya está prácticamente recuperado de sus molestias físicas. A partir de ahí estará por ver quién actuará en el extremo izquierdo de la defensa mientras que el centrocampista Juan Rodriguez probablmente repetirá en el eje de la defensa acompañando esta vez a Raillo en la pareza de centrales.

Las bajas en defensa no intimidan a Olaizola ante la llegada del goleador Ortuño. "Para mi ortuño después de mis delanteros es el mejor de la categoría, pero también fuimos en cuadro a Reus y el equipo se comportó a la perfección", argumenta Olaizola.

A parte de las bajas, para este partido el Mallorca recupera a tres jugadores que se perdieron el último partido por sanción: Campabadal, Raillo y Brandon. En este sentido confirma Olaizola que confeccionará un equipo ofensivo dando entrada de inicio a Lago Junior, Brandon y Lekic.

¿Fichajes? Si no sale nadie no se puede fichar y en Mallorca se vive muy bien.

El próximo 31 de enero se cierra el mercado de fichajes y el entrenador del Mallorca insiste en la necesidad de que se produzcan bajas en el equipo para poder realizar nuevas contrataciones. "Si no sale nadie no podremos traer a alguien, pero ya por un tema de fichas", explica Olaizola que cree que sería difícil y perjudicial por el equipo aumentar todavía más el número de jugadores en la plantilla, más allá de los temas económicos que pueda manejar el club sobre este asunto.

"Se que el club trabaja en posibles fichajes pero si no hay salidas no va a poder haber entradas", dice Olaizola que se muestra crítico con la actitud de algunos de los futbolistas que a pesar de no tener minutos y no contar con el entrenador no muestran predisposición para poder abandonar la entidad. Uno de los casos es el del delantero Óscar Díaz. Sobre esto Olaizola dice: "Aquí en Mallorca se vive muy bien y al final es complicado que salgan jugadores. El club trabaja en este sentido pero la decisión final es del futbolista".

Comentarios