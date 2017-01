Alberto Garre: "Mantenerse en un cargo con la presunción de indecencia social encima es una irresponsabilidad"

Entrevista de Alberto Garre en el programa A vivir que son dos días de la Cadena Ser. El ex presidente autonómico no se ha querido pronunciar sobre la situación procesal de Pedro Antonio Sánchez, al que desea a título personal que no tenga una resolución judicial que le afecte, aunque matiza que "políticamente desea que se haga justicia".

Garre ha explicado que "no todos los ciudadanos tienen la oportunidad de aforarse" y ha querido diferenciar la presunción de inocencia (que nos asiste a todos los ciudadanos) de "la presunción de indecencia", que se produce en la actuación de un determinado político. Durante su mandato -ha recordado- pidió a sus compañeros de partido, imputados judicialmente, que "fueran generosos" con la sociedad y con el partido. Aunque les asista la presunción de inocencia, dice Garre, "difícilmente hasta que no haya una sentencia absolutoria pueden quitarse de encima la presunción de indecencia, y mantenerse en un cargo con esta presunción encima es una irresponsabilidad".

Alberto Garre ha explicado que la última vez que habló con el actual presidente fue en la sesión de investidura, y que nunca se ha apartado de colaborar con el actual Jefe del Ejecutivo, aunque se ha mostrado sorprendido de que en todo este tiempo ninguno de los que fueron sus compañeros de partido y de grupo parlamentario lo hayan llamado para interesarse por su estado, cuando su despacho "era la cafetería del Parlamento y todos pasaban por allí a hablar". Algo que no considera que sea "una decisión voluntaria de cada uno de ellos. Eso tiene que obedecer a otra cosa".

Para el expresidente, "lo importante no es que Alberto Garre haya dejado de ser presidente", sino que "el PP perdió 147.000 votos y once diputados y nadie ha explicado el porqué". Y lamenta que la Región "lo está pagando, ya que hay un Parlamento dedicado a comisiones de investigación en vez de solucionar los problemas de los ciudadanos, que son muchos".

Garre ha negado durante su entrevista en la Cadena Ser que él se postulara a ser el candidato de la Comunidad Autónoma, sino que se puso a disposición del partido ya que "el que tenía que ser candidato estaba siendo investigado por cohecho".

En referencia a la acción de gobierno del actual Ejecutivo, ha recriminado a Sánchez su falta de determinación en la defensa hídrica de la Región en la última Conferencia de Presidentes, algo que por contra, sí defendía el presidente Valcárcel. Garre defiende que hay que recuperar el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro "que asesinó Zapatero pero que ahora pretende sepultar el PP". Y se pregunta por qué no seguir hablando de ese trasvase, cuando es el río más caudaloso que sigue vertiendo al mar.

Sobre Valcárcel, con el que no habla desde dos meses antes de dejar el Gobierno regional, ha dicho "que es humano y también ha cometido errores, sobre todo en su última etapa" pero concluye diciendo que "ha sido un buen presidente". Y sobre sus 15 meses de Gobierno en la Región, ha dicho "que intentó gobernar con normalidad" y destaca que aún a día de hoy le paran por la calle y "me llaman presidente y me dan las gracias".

Sobre su relación con una nueva formación política en la Región, con los que se ha reunido un par de veces, no ha aclarado que se vaya a vincular porque "para los que quieran cortar las flores de un jardín, lo que es irremediable es que, entre abril y mayo, la primavera vuelve", y reconoce que "nunca se ha ido de la política".

Garre también ha explicado que en la reunión que mantuvo la pasada semana con el ex presidente del Gobierno y actual presidente de la Fundación Faes, José María Aznar, estuvo hablando de agua "como elemento vertebrador de España", y ha alabado el buen estado en el que se encuentra y "lo bien amueblada que tiene la cabeza, y a España en su corazón".

