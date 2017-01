Errejón: "Estoy convencido de que se puede tener un debate democrático sin hacer caricaturas o falsas insinuaciones"

Iñigo Errejón se ha referido a las declaraciones de Palblo Iglesias en la SER, señalando que no cree que "ni siquiera haya insinuado" que su proyecto es convertir a Podemos en el PSOE. "Yo defiendo, ha dicho, un Podemos más morado y sin complejos".

Errejón ha señalado que que no va a hablar mal de ninguno de sus compañeros de partido, que no hay que obsesionarse con el PSOE o IU y que los ciudadanos no quieren un podemos con rencillas.

"Tenemos que construir un Podemos más abierto, en el que quepan todos", ha dicho el secretario político de Podemos, para quien tras el Vistalegre II "las bases decidirán el rumbo" del partido y las distintas tendencias de la formación morada "se unirán y remarán juntos".

Cadena Ser

Errejón también ha abogado por un modelo de partido menos centralista.

En ese sentido, Oscar Urralburu valora que Errejón se haya desplazado a Murcia para recoger sus propuestas, lo que demuestra el valor que le da a los territorios.

Cadena Ser

También ha hablado de agua y ha defendido una política responsable en esta materia, que avance en la solidaridad territorial y que evite los enfrentamientos entre comunidades".

