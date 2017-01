Circ i Festa Major inauguren aquest dissabte la Capital de la Cultura Catalana

Ja és aquí. Aquest dissabte s’obre la porta a la Capital de la Cultural Catalana 2017. Reus ha de ser, durant els propers mesos, l’epicentre cultural del país. I per a tal efecte fa temps que es treballa des de l’Ajuntament i colze a colze amb les entitats culturals de la ciutat. Més enllà de les crítiques que ha rebut la organització d’aquest esdeveniment anual des d’alguns sectors de la cultura, el cert és que compta amb més de 200 activitats programades i que s’espera que la bossa d’actes creixi notablement.

La Plaça Mercadal de Reus fa dies que està ocupada en la seva pràctica totalitat per una estructura de ferro i un muntatge tècnic com feia anys que no es veia a la ciutat. L’espectacle inaugural promet, però queda poc espai a la plaça per a públic i espectadors.

L’espectacle, dirigit per Leandro Mendoza, el flamant director artístic del Trapezi, es basa pràcticament de forma exclusiva en el circ, i hi apareixen, de forma consecutiva, diversos elements de la cultura tradicional i la festa major de Reus. Bàsicament hi veurem els castellers, els Nanos i l’Àliga, els bastoners de Santa Llúcia i els cantaires de l’Orfeó.

El teatre també hi té cabuda, perquè algunes de les parts de l’espectacle són teatralitzades, però aquesta vessant queda eclipsada per la màgia del circ contemporani. La música també hi té un paper important, amb una banda engabiada en un carruatge que es va desplaçant per l’escenari durant l’espectacle.

Leandro Mendoza en parla de tot plegat als micròfons de la Cadena SER, en aquesta entrevista que li ha fet Jordi Cartañá pel programa Hora Camp de Tarragona.

Abans s’hauran dut a terme els actes protocol·laris, amb els que el Teatre Fortuny s’omplirà de gom a gom de personalitats i representants de la cultura de la ciutat. Allà hi haurà, per exemple, el Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila. I l’acompanyaran, entre d’altres, la regidora del ram a Reus, Montserrat Caelles i l’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer. Un acte que dirigeix el dramaturg Francesc Cerro.

