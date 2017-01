Els Bombers del Vendrell han fet una quarta part de les sortides per accidents de trànsit de tota la demarcació

Els Bombers del Vendrell estan considerats com un dels equips més actius per la seva situació estratègica i propera a grans grups de població. El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha assegurat que, en l’últim any, han ‘dut a terme més de 220 sortides per accident de trànsit’. De fet, ha destacat que, a tota la demarcació, les actuacions dels Bombers de la Generalitat en accidents a les carreteres ‘han estat 900 i a tot Catalunya més de 8.100 casos’. Per aquest motiu ha defensat la necessitat de ‘comptar amb uns equips d’excarceració òptims i d’última generació’. Tot això ha estat en el marc de l’entrega dels nous equips de protecció individual i un nou equip d'excarceració per realitzar maniobres de rescat en accidents de trànsit que aquest divendres a dut a terme el conseller.

Com us havia avançat Cadena SER, feia anys que els bombers reclamaven millores dels seus equipaments de protecció individuals (EPI’s). Sobretot, aquestes queixes s’havien fet notar des de Tarragona o Reus. El conseller va aprofitar la visita per recordar que, actualment, el departament d’Interior està lliurant deu nous equips d’excarceració a tot Catalunya. Un d’ells és el que ahir es va fer entrega. Pel que va als EPI’s, Jané ha defensat que ‘els nous vestits són més lleugers, però a la vegada més segurs. Es tracta d’un teixit que no va tenyit i fa que la peça de roba sigui més transpirable’. El contracte de l’empresa dels equips de protecció individual és per a vuit anys, però prorrogable a quatre anys més.

