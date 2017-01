El pla estratègic d'Ordino-Arcalís es presentarà el 28 de febrer

El pla estratègic de l'estació d'Ordino-Arcalís es presentarà al poble el proper 28 de febrer.

El document que ha de determinar el projecte de futur per fer viable l'estació, ja està enllestit i serà presentat al Consell d'Administració de Secnoa el proper 21 de febrer, ha anunciat el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés. Una setmana després, el 28 de febrer, seran els ordinencs qui coneixeran els detalls d'aquest pla en una reunió de poble.

Mortés no ha volgut avançar detalls abans aquest no sigui detallat i aprovat pel Consell d'Administració. Tampoc ha avançat si queda palès que cal una inversió privada, tal com reclama la minoria liberal. Únicament ha avançat que, el pla, no fa més que confirmar la sensació que l'estació és viable.

Per la seva part, la minoria ha celebrat la finalització del pla, tot i que considera que arriba una mica tard, si aquest planteja que s'han de fer actuacions la propera temporada, tal i com ha manifestat la consellera Sandra Tudó.

