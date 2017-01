S&P manté el rating d'Andorra en BBB

L'agència de qualificació Standard&Poor's confirma els ràtings d'Andorra en BBB-/A-3.

L’agència ha valorat de manera positiva per reafirmar la perspectiva estable, la continuïtat de les reformes, les polítiques d’equilibri en les finances públiques, la recuperació de l’economia del país, les perspectives de creixement i l’estabilitat del seu sistema financer després de la crisi de BPA.

En la nota publicada aquesta tarda, l’agència de ràting qualifica de manera positiva l’acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal, considerant-lo com "un pas necessari envers la convergència de la regulació d’Andorra amb les pràctiques internacionals així com un element clau en les negociacions per a l’acord d’associació d’Andorra amb Europa".

Standard&Poor’s també ha valorat l’adopció de la normativa comptable europea per part del sistema financer del país que l’ha fet més transparent i homologable a la resta de jurisdiccions. Els avaluadors estimen les negociacions del Govern d’Andorra amb institucions financeres com el Fons Monetari Internacional com una manera de millorar l’estabilitat del seu sistema financer i poder gestionar possibles futures crisis financeres així com les seves repercussions.

No obstant, l’agència valora com a risc que en l’hipotètic cas que prosperés la demanda dels accionistes majoritaris de BPA contra el Govern, i que representarien uns costos per a l'estat valorats en el 14% del PIB, la qualificació del país es podria veure perjudicada.

Entre els elements negatius també destaca el fet de no tenir un banc central o l'excessiva dependència econòmica del sector financer que representa el 20% del PIB nacional i un 5% del total de llocs de treball que ocupa.

Per altra banda, els avaluadors han afegit que la qualificació té perspectives de millora a mesura que Andorra avanci en el seu compromís internacional i continuï la recuperació econòmica del país que pel 2017 han xifrat en un 1% de creixement.

Comentarios