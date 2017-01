Tres ferits de consideració en un xoc entre un autobús i un turisme a Canillo

Tres persones han resultat ferides de consideració avui a Canillo en un xoc entre un autobús i un turisme.

Una de les victimes, una dona, ha hagut de ser ingressada a l'hospital de Meritxell per diverses costelles fracturades i el seu estat és estable segons ha confirmat el propi centre sanitari.

Els ferits són els tres ocupants del turisme, amb matrícula espanyola, i el seu estat no revesteix gravetat. Un pateix lesions lleus en una mà i un altre una clavícula fracturada i ja han estat donats d'alta.

Per causes que es desconeixen el turisme ha xocat per darrere contra l'autobús a la zona de la Cascada de Moles i fruit del sinistre una de les víctimes ha quedat atrapada a l'interior el què ha obligat els bombers a excarcerar-la.

Comentarios