La distribució de la vacuna de la meningitis al país està assegurada

La vacuna contra la meningitis B a Andorra està assegurada. Les farmàcies compren les vacunes directament a Alemanya, el laboratori mare de totes les vacunes, i no a Espanya, qui està patint aquestes últimes setmanes un problema de desabastiment.

Segons ha explicat Àngels Mach, farmacèutica, la vacuna es compra a Alemanya i no a Espanya, pel que no hi ha cap problema subministrament. Aquesta és una mica més cara que l'espanyola però la fabrica el mateix laboratori. La vacuna no arriba cada dia, per això, ha afirmat Àngels Mach, compren amb molta previsió.

El que sí ha confirmat Àngels Mach és que aquests últims dies ha vingut gent de Catalunya a comprar vacunes contra la meningitis B, ja que a Espanya no n'hi ha.

A Catalunya el desabastiment s'ha produït perquè el laboratori ha tingut un problema amb el lot corresponent a les vacunes destinades a Espanya, i segons ha explicat Mach, "han de tornar a fer-les".

Pel que fa a Andorra, segons fonts del Govern, confirmen que les vacunes estan assegurades per als nens del principat, que recordem, la tenen dins del calendari de vacunes des del març de l'any passat.

