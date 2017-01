Víctor: "Incluso con Messi, el Barcelona no gana siempre"

Partido grande el que se jugará este domingo a mediodía en el Villamarín. Llega el Barcelona, que si no es el mejor equipo del mundo sí que tiene al mejor jugador de la historia del fútbol. El Betis, desahogado aún en la clasificación, afronta el encuentro sin apenas presión, pero con el reto de seguir manteniendo su condición de invicto en casa desde que llegó Víctor. Difícil lo va a tener, aunque el rival no sólo viene de jugar un partido de Copa el jueves por la noche con sus mejores futbolistas, sino que también debe afrontar una exigente semifinal de Copa tres días después frente al Atlético de Madrid.

Dadas las bajas, es muy probable que debuten los dos fichajes de invierno, que han llegado esta semana. Al menos, en el caso de Rubén Pardo dado que, además, Jonas Martin no parece que vaya a jugar ante el Barcelona al haberse tenido que retirar del entrenamiento del viernes por molestias en una cadera. Alin Tosca lo va a tener más difícil porque centrales hay de sobra ahora ya que, salvo José Carlos, están todos disponibles. Y es que también está disponible Mandi, una vez finalizó su participación en la Copa de África.

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, que recibió la visita en el entrenamiento del presidente, Ángel Haro, habló de los dos últimos refuerzos: "Tosca viene a reforzar la posición de central izquierdo. Era importante añadir un central más y encima es un jugador polivalente que nos va a permitir utilizarlo en otra demarcación. En el caso de Rubén Pardo, tenemos más variedad para el centro del campo. Están los dos en condiciones de ser alineados pero no sabemos si de inicio o no. No queremos revelar información".

Del partido, el técnico bético dijo que "para nosotros es un reto impresionante; es un partido muy ilusionante y una oportunidad para tener una mañana muy bonita. Son triunfos que dan mucho prestigio. Vamos a tratar de tener un alto nivel defensivo para que el Barcelona no tenga el acierto que suele tener. Ya hay referencias esta temporada en las que ha sufrido. Incluso con Messi no ganan siempre. Con o sin Busquets tienen el mismo potencial. Su idea y sistema lo van a mantener con él o no. La delantera del Barcelona es la más en forma del mundo".

