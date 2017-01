Castro sobre los insultos: "No podemos dispararnos en el pie"

El Sevilla ha realizado un último intento para evitar el cierre del Sánchez Pizjuán. En el club están convencidos que, si en los próximos partidos no hay insultos, tendrán muchas posibilidades de evitar la sanción.

"Es triste comparecer por un tema tan desagradable cuando el equipo marcha como un tiro y marcha segundo y mejor primera vuelta de la historia. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para evitar que haya cánticos ofensivos de forma coral, ya no hablamos de insultos particulares. Las reglas del juego han cambiado y son las que son, distintas, y hay que aceptarlas. Los cánticos en los que se insulta no nos llevan a nada, nos genera mala imagen. No podemos pegarnos un disparo en el pie. El equipo nos necesita y no quiero pensar en que nos tengamos que jugar algo grande lejos de nuestro estadio", explicó el presidente del Sevilla.

"Vamos a vigilar lo que ocurra en otros terrenos de juego, el objetivo final debe ser que no haya cánticos porque así evitaremos sanciones. Quiero contar con todos los sevillistas. Habrá contactos con grupos para que todos nos concienciemos. Seguro que nos van a ayudar. El problema nos afecta a todos. Allí hay aficionados que no insultan. Ellos pagarán sin tener culpa y si llega una propuesta para el cierre completo lo pagaremos todos".

Por otro lado, el José Castro reconoció el interés por el centrocampista de Rosario central Walter Montoya. "Nos interesa y lo estamos intentando".

