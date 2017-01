Baixar a la terra

La justícia no funciona. És unànime. Un bon nombre de ciutadans no saben que la justícia és un servei públic bàsic igual que la sanitat i l'educació. Veuen la justícia llunyana, no entenen el seu llenguatge. Això ho diu una enquesta encomanada per l'Audiència Provincial de València i elaborada per la Universitat de València amb ajuda de veïns i consumidors. També diu que la ciutadania considera que cal més inversió, sí. Però no és menys cert que una cosa queda meridianament clara: la realitat dels operadors de la justícia, tots: advocats, procuradors, jutges, fiscals, secretaris judicials... tots és com si foren d'un altre planeta. Eixa hauria de ser la primera reflexió i la primera correcció. Que un servei per al poble siga percebut pel poble com llunyà sona molt a allò de "todo para el pueblo pero sin el pueblo". Deixa clar que el primer culpable que la justícia no siga considerada com una prioritat és de la mateixa justícia que per llenguatge i actitud s'allunya del món mundial.

