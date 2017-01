Los colegios concertados apelan a la buena voluntad de Educación

Los colegios concertados de la Comunitat confían en que Conselleria tome en consideración la demanda social como requisito para mantener el concierto de un colegio privado, aunque no aparezca en el decreto.

El decreto aprobado el viernes día 20 por el Consell, señala como requisitos para mantener o establecer el concierto de la enseñanza no obligatoria, es decir, bachilleratos y Formación Profesional, el ser un centro filial de otro público; que se atienda a población desfavorecida, o que se tengan experiencias educativas innovadoras.

Pero, las asociaciones de centros concertados no entienden que no se tenga en cuenta el hecho de que un concertado que cubre todas sus plazas, pierda el concierto porque en su zona haya un colegio público que no se llena, como ha explicado a la SER el presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza Concertada, Jose Manuel Boquet.

Igualmente, la presidenta de la Federación de Colegios Católicos, Vicenta Rodriguez confía en esa buena voluntad de la Conselleria de Educación porque se debería analizar por qué el colegio público no tiene demanda y no culpabilizar al concertado que sí cubre sus plazas.

Las dos organizaciones alaban el sistema telemático que ha puesto en marcha la Conselleria para presentar las solicitudes, reconocen que es un sistema fácil y muy asequible. El plazo de presentación finaliza el 7 de marzo. A partir de esa fecha confían en retomar las negociaciones con Conselleria.

