Comer con sentido y con los sentidos

Me gusta comer; ya lo he dejado claro en varias ocasiones. Me gusta la comida. Me encanta la gastronomía y, sobre todo, los millones de oportunidades que ofrecen los alimentos.

Estas oportunidades se reflejan en la posibilidad de relacionar la gastronomía con la cultura de los pueblos, la historia, el arte, la literatura, la música, el cine… ¡Qué maravilla poder disfrutar de la comida con los cinco sentidos!

La vista nos permite comprobar que pocas cosas son tan variopintas y vistosas en forma, tamaño, y, por supuesto, en color, como los alimentos. Y, una vez elaborados, también se nos ofrecen formas de presentación de la comida en la mesa tan atractivas que solo con mirarlas se nos hace la boca agua.

Pero un alimento no solo es atractivo por cómo luce. El factor más determinante para que un plato triunfe es el gusto. Algo que hemos probado y no nos gustó será difícil que volvamos a elegirlo.

Gracias al oído podemos reconocer el crujir de las patatas fritas, lo tierno del pan, las galletas o los frutos secos. También con el oído recibimos el sonido de la comida cuando se está cociendo o cuando se fríe y el característico sonido de la cuchara al golpear el plato.

Y, ¿qué decimos del olfato? No hay nada como entrar en casa de abuela y oler que está guisando mi plato favorito. Al pasar delante de una pastelería, de un restaurante, al oler la fruta madura descubrimos olores maravillosos que nos preparan para comer porque hacen que se segregue saliva y literalmente “se nos hace la boca agua”. O nos alejan del plato si nos desagrada, claro. Además, ayuda a saborear mejor los alimentos. Todos hemos comprobado que la comida no sabe a nada cuando tenemos una congestión nasal.

Por último, el tacto. Sí, también participa en todo este proceso. Con el tacto, por ejemplo, calibramos el grado de madurez de la fruta y la temperatura de los alimentos. Y la boca también participa en este sentido. Hay alimentos que dejan una sensación de aspereza en la boca; otros, como los picantes, con la capsaicina, producen una sensación de ardor, de hormigueo.

A todas estas sensaciones físicas hay que añadir las emocionales o psíquicas. Hay platos que nos transportan a nuestra infancia, a la comida de nuestra madre, de nuestra abuela, a una situación especial.

Hay una evidente asociación entre la dieta y las emociones; es una asociación bidireccional. No podemos dejarnos llevar únicamente por las emociones a la hora de elegir la comida, pero ¡disfrutemos con ella! Hace segregar serotonina y nos sentiremos más felices.

Comentarios