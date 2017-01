Cine solidario con el cáncer

Las proyecciones matinales de cine llevadas a cabo en Multicines Valderaduey, dentro del programa de Navidad de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora, lograron una recaudación de 1.450 euros que ha sido entregada esta mañana a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), con destino al desarrollo de los programas destinados a la investigación de la enfermedad en niños y jóvenes.

Aprovechando el acto formal de entrega de lo recaudado, la directora de Relaciones Externas de la AECC, Isabel Martínez Noriega, también presentó los actos que su organización va a llevar a cabo el próximo día 3 de febrero, con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer el 4 de febrero.

Isabel Martínez Noriega dijo que de momento no hay plazos ni tiempo prefijado para nombrar un nuevo presidente de la AECC en Zamora, después del cese de Jesús Fernández. “Se está buscando a la persona idónea. No hay un tiempo prefijado para ello”, dijo Isabel Martínez, que añadió que aunque no esté formado el nuevo consejo de la organización provincial, el equipo técnico sigue funcionando con normalidad en su cometido con enfermos y familiares.

Por otra parte, evitó entrar en profundidad en las dimisiones de los responsables en Zamora y Toro y restó importancia a la incidencia que puede causar la creación de la nueva asociación Unidos contra el Cáncer en Toro y su Alfoz, que lidera el ex responsable de la AECC en Toro, Ángel García.

