Los municipios de la Sierra de Gúdar vuelven a la normalidad tras la gran nevada de la semana pasada con una pregunta: ¿Por qué no intervino la UME? Maquinaria y medios locales ha permitido recuperar los accesos a granjas y masías donde se acumuló nieve por encima de un metro de altura.

Siete días ha costado poder entrar en granjas y masías de municipios como Mosqueruela y Puertomingalvo. A día de hoy, viernes, al menos los caminos están abiertos, gracias a la intervención de máquinas retroexcavadoras y tractores provistos de cuñas. El volumen de nieve acumulada aconsejaba la intervención de la Unidad Militar de Emergencia que, sin embargo, por allí no apareció, algo que no entienden los vecinos cuando les llegan noticias de que esta unidad especial estaba realizando prácticas en la localidad castellonense de Barracas. "No sé por qué hacen maniobras en un lugar donde no hay ninguna emergencia siendo que en esta zona estaba incomunicada y no vinieron aquí, con un caso real", señala Agustín Gargallo, vecino de Mosqueruela y propietario de un establecimiento.

Tampoco entienden porqué la carretera autonómica entre Mosqueruela y La Iglesuela del Cid estuvo cortada 6 días, una carretera que lleva 3 años en obras y que está generando grandes problemas a los usuarios. La que sigue cortada a día de hoy es la carretera provincial entre Mosqueruela y Cantavieja.

