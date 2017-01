Javier Lambán: "Todo es negociable"

Javier Lambán ha aprovechado su visita al Monasterio de Sijena para pedir al resto de fuerzas de la izquierda que se sienten a negociar las cuentas de la comunidad, la próxima semana. El Gobierno entregará a los partidos de izquierda el borrador del presupuesto completo, excepto lo relativo a las empresas publicas, que estará listo la semana que viene.

El presidente ha insistido en que si no hay acuerdo con Podemos, seguirá la prórroga de los presupuestos. "El documento está listo para ser presentado en las Cortes de Aragón, pero hasta que el Gobierno no tenga la seguridad de que cuenta con los votos suficientes para tramitarlo no lo llevará al Parlamento".

Y por eso aumentaba la presión sobre el partido que lidera Pablo Echenique. "Vamos a emplazar a Podemos e Izquierda Unida a sentarnos a hablar por el procedimiento que quieran, de manera global o por consejerías. Vamos a hacerlo con el ánimo de llegar a acuerdos", ha explicado Lambán.

Devolución de las piezas de Sijena

Por otro lado, el presidente, acompañado de la consejera de Educación y Cultura Mayte Pérez, ha vuelto a reclamar las 44 piezas de arte que todavía están retenidas en el Museo Nacinal de Arte de Cataluña y en el Museo Diocesano de Lérida. "Si viéramos que existiera algún tipo de resistencia por parte de las autoridades catalanas, el Gobierno y el Ayuntamiento de Sijena exigiremos el cumplimiento de las sentencias. Y si eso implica pedirle a la juez que lo haga mediante la policia nacional, lo haremos".

Comentarios