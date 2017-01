Ante el Lugo, con muchas dudas en defensa

El técnico está pendiente de Jesús Valentín y Casado. A este último, el club le ha realizado pruebas y se confirma que sufre unas molestias en la rodilla por una tendinopatía, pero está previsto que mañana complete el último entrenamiento antes del partido. Esto se suma a que Isaac y Fran Rondríguez están listos, pero el primero recién recuperado tras sufrir un fuerte golpe en la rodilla el partido pasado y el segundo con el físico justo porque lleva casi dos meses con una tendinitis en el tobillo que ya parece haber superado.

Dejando el capítulo de bajas a parte, el nombre propio a destacar es precisamente el del último jugador en incorporarse. El guardameta Saja, que a fichado por el Zaragoza a sus 37 años, podría ser titular este domingo aunque Agné ha dejado claro que "acaba de llegar y hay que valorar como está después del tiempo que lleva sin jugar".

El otro futbolista que interesa es Edu Bedia. Vino el jueves de la semana pasada procedente del Oviedo donde no tenía minutos y Agné decidió que se quedase en Zaragoza y no fuese a Murcia porque solo había completado en esos momentos un entrenamiento. Ahora el centrocampista ha completado una semana junto al equipo, aunque el técnico sigue sin dar muchas pistas, más allá de confirmar que "a pesar de que son pocos días, por encima sabe lo que queremos y tiene posibilidades de entrar".

Por último, sobre el Lugo, el máximo responsable de la plantilla ha admitido que "le encanta que quieran jugar bien al fútbol porque entiendo que esto, por encima de todo, es un espectáculo. Cuando tengan la pelota nos van a forzar, pero espero que sepamos contrarrestarlo".

