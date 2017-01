Roban cuatro imágenes de la ermita de San Antonio de Frailes

Las imágenes de la Virgen del Carmen y de la Cabeza, además de la de San Antón y un Santo Rostro han sido sustraídas de la ermita de San Antonio, en pleno centro del municipio jiennense de Frailes.

Así lo ha indicado la teniente alcalde de la localidad, Encarnación Castro, que el robo se produjo este jueves a plena luz del día, ya que, precisamente ese día la ermita abrió sus puertas a las 11,00 horas y en cuestión de dos horas desaparecieron, en torno a las 13,00 horas.

Afirma que todas las imágenes son tallas de escaso valor artístico, pero "de gran valor sentimental" para el municipio y sobre todo para el barrio que acoge la ermita. “A día de hoy está en manos de las autoridades pertinentes, esperando a ver cómo fluye la investigación”, apunta la teniente alcalde.

La ermita permanece clausurada desde que se conoció el robo y se está a la espera de que acudan los equipos de la Guardia Civil por ver si pueden localizar alguna huella que lleve al presunto autor o autores de este robo.

“Afortunadamente, aunque esperamos que las imágenes sustraídas vuelvan a su lugar, la imagen principal, la de San Antonio, no ha sido robada. Esto no quiere decir que las robadas no tengan el valor sentimental del pueblo”, ha afirmado Castro.

Ha añadido que no es el primer robo de estas características en la zona ya que hace unos meses también sustrajeron dos ángeles en la pedanía de Santa Ana, en Alcalá la Real, y también de la Iglesia de El Salvador, en Alcalá la Real, se llevaron una virgen.

En estos dos casos de Alcalá la Real, también se ha tratado de imágenes de escaso valor. Así las cosas, confían en que la investigación culmine con éxito y permita el regreso de las imágenes a su ermita, tal y como está pidiendo la ciudadanía.

