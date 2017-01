Pedro Luis Sanz: "No entiendo que haya gente que no lo pueda entender"

El alcalde de Meco ha vuelto. Pedro Luis Sanz (PP) ha retomado sus funciones como regidor este municipio de 13.000 habitantes al este de la Comunidad de Madrid tras 57 días ausente por "motivos personales" que no quiere revelar. Sanz firmó un decreto para delegar sus funciones el pasado 29 de noviembre de 2016 sin especificar ni una razón ni una fecha de vencimiento. Avanzado el mes de enero, su ausencia injustificada públicamente comenzó a inquietar a la oposición.

Recuperado su cargo, en declaraciones a SER Henares el alcalde de Meco se muestra sorprendido por el revuelo creado. "Yo creo que la mayoría de los vecinos son sensatos, ha estado el ayuntamiento perfectamente atendido y no entiendo que haya gente que no lo pueda entender. La inmensa mayoría de la gente yo creo que lo entiende porque es gente normal, gente sensata", dice el regidor quien plantea que está en su derecho de ausentarse por motivos personales y conservar esas razones en la intimidad. "Hay asuntos que pertenecen al ámbito personal y creo que deben permanecer ahí. Es un derecho que tiene cualquier persona".

Pedro Luis Sanz sí quiere aclarar que su ausencia no ha sido por vacaciones. "Las vacaciones son remuneradas y yo he renunciado al sueldo. Los asuntos personales que tenía que atender han requerido mayor tiempo. Son excedencias o situaciones que se dan donde uno deja de trabajar y deja de percibir el sueldo. Con total normalidad. No entiendo muy bien la problemática".

Ahora, el alcalde de Meco confía en no tener que volver a ausentarse tanto tiempo. "En catorce años que llevo de alcalde es la primera vez que ocurre", explica. Aunque añade que no puede asegurarlo. "Espero que no, pero hay motivos en la vida", y compara la situación con las excedencias que uno se puede tomar "por la adopción de un hijo en el extranjero o el cuidado de familiares".

Escucha, íntegras, las declaraciones del alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz, en la entrevista de Hoy por Hoy Henares

