Los populares canarios empiezan a coger posiciones de cara a su próximo congreso

Los populares del archipiélago comienzan a coger posiciones de cara al próximo congreso regional en el que elegirán a su nuevo líder. Por lo pronto, los once alcaldes del PP de Canarias han decidido dar su apoyo expreso al actual presidente Asier Antona para que éste presente su candidatura para renovar su cargo. Hipólito Suárez, alcalde de Moya, asegura que apoyan el proyecto de Antona porque se ha demostrado capaz de aglutinar las distintas sensibilidades del partido: "Además, un partido se integra con los municipios y el actual presidente trabaja mano a mano con alcaldes y comités locales".

El propio Asier Antona agredecía el apoyo de los alcaldes pero no quiere adelantar las fechas del anuncio de su candidatura: "Yo lo valoro y agradezco pero lo anunciaré cuando toque que es tras el congreso nacional".

A quien no le hace gracia esta "exhibición de apoyos" de cargos públicos hacia el actual presidente de los populares es a la vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias, Cristina Tavío, quien en un vídeo personal difundido a través de su perfil de 'Facebook', ha dicho que ve con "mucha tristeza" como algunos compañeros no la "han escuchado" en los últimos años, donde siempre ha defendido que la "fuerza" de un partido "no debe venir" de los cargos públicos, sino desde las bases.

Por ahora, solo ha confirmado públicamente su candidatura a pugnar por el liderazgo del PP el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, mientras que se espera el anuncio del propio Antona y lo estudian Tavío y el exdelegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento. Este último aseguraba en la Ser que "tiene ganas de presentarse pero todavía no ha tomado la decisión".

