Objetos volantes no identificados de las celebrities

Hace unos programas hablábamos del gusto por lo paranormal de las celebrities, y cómo muchas de ellas decían haber sido testigos del avistamiento de nada menos que uno o varios fantasmas. El tema de los No Identificados también tiene su miga, y son aún más las caras famosas que afirman haber sufrido experiencias al estilo de Encuentros en la Tercera Fase.

En febrero de 2012, fue el cantante colombiano Juanes quien se manifestó en este sentido, sobre un avistamiento que observó en la capital de Suiza, Ginebra, mientras afinaba su guitarra. Apenas un mes después, como si el cielo se hubiera confabulado para enseñar sus misterios, otra celebrity del universo musical, la incombustible Rihanna, declaraba que desde niña es una obsesa de los OVNIs y todo lo relacionado con ellos, justo en el momento en el que debutaba en el cine con una película en la que luchaba precisamente contra alienígenas, “Battleship”. ¿Estrategia de marketing? Parece que fue algo más que mero oportunismo comercial, puesto que una fuente cercana a la diva pop habló sobre la infancia de la artista y su relación con asuntos ufológicos.

Otro de los más célebres de la los avistamientos OVNI de famosos fue el que dijo tener John Lennon en 1974, cuando ya no formaba parte de los cuatro de Liverpool, mientras estaba en Nueva York, ciudad que revolucionaría con sus proclamas pacifistas y que finalmente sería su tumba a las puertas del Dakota unos años después. Y claro, todo lo que decía Lennon generaba titulares, más si tenía que ver con algo tan sorprendente como los “hombrecillos verdes”. Ese asunto parece que le influyó a la hora de componer el álbum que publicó aquel mismo año, Walls and Bridges. Y el propio compositor dibujó un boceto del No Identificado que incluyó en el libreto del disco… Hablaremos de ello.

Célebres han sido también los OVNIs que han visto algunos presidentes de los Estados Unidos, un país que por otro lado siempre ha brindado sus archivos de Defensa en relación con tan incómodo asunto –no olvidemos Área 51– e incluso la CIA ha intentado en más de una ocasión crear una cortina de humo, incluso en los últimos tiempos, en las redes sociales. Figuras clave de la política USA como Harry S. Truman, Jimmy Carter o el ruso Mikhail Gorbachev han asegurado haber sido testigos de avistamientos.

El último en generar polémica con el tema ha sido un cómico muy vinculado a las teorías de la conspiración y la ufología, el ex Cazafantasma Dan Akroyd, que hizo una intervención televisiva donde hablaba del encubrimiento por parte de las autoridades norteamericanas.

Hablaremos también de las experiencias vividas por el que es considerado el mejor boxeador de todos los tiempos, el recientemente fallecido Muhammad Ali, que llegó a ver no uno sino varios avistamientos. Hoy, en nuestra sección de misterios de la historia, hablamos con Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigmas, de uno de los asuntos que trata este mes la publicación.

