Las buenas películas se multiplican en las salas de cine

Repasamos los estrenos más destacados de esta semana, con “Múltiple” de Night Shyamalan, “Vivir de noche” dirigida e interpretada por Ben Affleck, o la dirigida por Sean Penn e interpretada por Charlize Theron y Javier Bardem“Diré tu nombre”, como las más interesantes.

“Múltiple”. El guionista, director y productor M. Night Shyamalan vuelve al fascinante mundo de El sexto sentido, El protegido y Señales, con Mútiple, un original thrillerprotagonizado por James McAvoy, que explora la fascinante pero fracturada mente de un hombre. Hace tiempo que las divisiones mentales de personas que sufren el trastorno de identidad disociativa fascinan a la ciencia, sin que esta pueda darnos respuestas, pero se cree que algunos casos llegan a manifestar atributos físicos únicos correspondientes a cada personalidad. En otras palabras, hay un prisma cognitivo y fisiológico para cada una de las personalidades dentro de un mismo ser.

“Vivir de noche”. Dirigida y protagonizada por Ben Affleck. Lo que haces en este mundo siempre viene de vuelta, pero nunca vuelve como esperabas. Aceptar los consejos no es la naturaleza de Joe Coughlins. En su lugar, el veterado de la Segunda Guerra Mundial es un anti sistema fuera de la ley, a pesar de ser hijo de un Superintendente de la policía de Boston. Pero no todo en Jon es malo, de hecho no es lo suficientemente malo para la vida que ha elegido. A diferencia de otros gánsteres, rechaza trabajar para otros, tiene un sentimiento de justicia y un buen corazón, ambas cosas juegan en su contra y le hacen vulnerable.

“Diré tu nombre”. Dirigida por Sean Penn. Durante una misión de rescate, Wren, directora de una organización de ayuda humanitaria conoce a Miguel, un apasionado médico que ha dedicado su vida a trabajar en los países más peligrosos del continente africano. Wren y Miguel se enamoran e inician una relación en medio de la barbarie que los rodea. Pero ambos tienen caracteres muy fuertes y puntos de vista totalmente opuestos sobre cómo enfocar los conflictos que les rodean…

