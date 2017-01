Manuel Ríos: “Para mí la sociedad del libro la veo en tres o cuatro años”

Esta mañana en Hoy por Hoy Madrid Oeste nos hemos metido en los Círculos de Manuel Ríos. Un libro diferente. Una novela distinta y que genera desasosiego con una pátina de miedo. Una sociedad en un futuro que es casi presente. Donde la gente vive hiperconectada. Rodeada de pantallas. Con las redes sociales como protagonistas de la vida de todos. Una novela que nos trae el lado más oscuro de la televisión, porque la televisión es protagonista, y el ser humano. Un libro que nos hará pensar y reflexionar sobre lo que cada uno de nosotros hacemos o podemos hacer. Su escritor Manuel Ríos es guionista de alguna de las series más importantes y con más audiencia de las últimos años como “Médico de Familia”, “Compañeros”, “Rescatando a Sara” o “Sin Identidad” Ahora nos trae esta novela “Círculos” con un envidiable trabajo audiovisual. El mismo nos hablaba de Círculos “Todo surge de un concurso de televisión donde unos tiburones se comen a un concursante en un supuesto accidente. Un policía cree que eso no es un accidente y empieza a investigar. A partir de ahí hay un entramado con grupos antisistema, muy intensa en todos los personajes.”

Un libro donde los personajes son muy ricos y con muchas aristas. Patrizia, Jellineck, Shultheiss… Los personajes por su pasado y su presente viven sus vidas al límite de sus circunstancias y ese ritmo se traslada al lector. Casi se podría hacer un biopic cinematográfico de cada uno de ellos y Manuel nos hablaba de su construcción “La vida actual, nuestra sociedad valora la intensidad y he tratado de llevar esa intensidad a la novela. He trabajado con una psicóloga clínica que había trabajado con casos extremos y me dijo en una primera lectora que los personajes se comportaban respecto a unas pautas que ella reconocía en ciertas patologías como borderline, psicopatías…. Me aporto mucho con textos y conocimientos. Conjuga ritmo, acción y personajes la novela.” Le preguntábamos por el personaje de Pam “Yo he tenido en mi familia algún caso de una enfermedad dura y degenerativa y he visto como cuidaban con ternura y cariño hasta el final a esa persona y quería reflejar esa ternura en el libro.”

Patrizia es el gran personaje “Es una chica joven de 19-20 años que participa en un grupo antisistema diferente que realiza acciones teatralizadas y coreografiadas y preparadas. Ella tiene problemas muy serios que arrastra de su pasado por las circunstancias que ha vivido y eso le lleva incluso a no confiar en su novio. Es un personaje roto que se autolesiona para que ese dolor no le haga sentir el dolor interno que arrastra.” Una sociedad oscura que no sabe dónde va y se ha olvidado de donde viene “Para mí esa sociedad que sale en el libro es una sociedad que en tres o cuatro años puede ser realidad. Yo me la imagino dentro de poco tiempo.” Es una crítica a la Televisión pero “Es por encima de todo una crítica al ser humano. Cada uno podemos elegir que hacemos o que vemos.” En primer momento la novela salió en internet “En circuloslanovela.com y me llamaron de Penguim Random House porque les gustó mucho el trabajo.” Un libro que desde la portada ya busca dar una bofetada al lector, ya pueden encontrar “Círculos” en su librería.

Comentarios