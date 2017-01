‘Apocalypse Now’ puede convertirse en videojuego

El reto es de envergadura, y además doble: no sólo hablamos de crear una adaptación a la altura de una de las películas bélicas más míticas de la historia del cine, también de conseguir 900.000 dólares en un mes para que el proyecto eche a andar definitivamente a través de la plataforma kickstarter.

El equipo de desarrolladores tiene experiencia en la industria con títulos como Fallout New Vegas, Wasteland 2, Far Cry y otros juegos de rol virtual. Precisamente su idea es hacer un juego con vista en primera persona y estilo RPG con elementos de supervivencia y terror psicológico. Aseguran que se tratará de un juego “hecho por fans, para fans” de Apocalypse Now, y cuentan con el apoyo de su director Francis Ford Coppola.

De momento el proyecto ha superado los 90.000 dólares de recaudación, y queda menos de un mes para cerrar el plazo. Los apoyos económicos oscilan entre los 50 dólares, que incluye como recompensa el juego digital, fondos de pantalla y una novela ambientada en su universo, y los 10.000 dólares (con acceso a versiones alpha, a fiestas y hasta a videoconferencias semanales con el director).

