Lourdes García toma posesión como presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga. Es la primera mujer que accede al cargo. En su discurso ha fijado, entre sus prioridades, la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.

Lourdes García Ortiz ingresó en la carrera judicial en 1986, llegó a Málaga en 1991 y desde entonces ha ocupado puestos en juzgados de instrucción y en varias secciones de la Audiencia Provincial de Málaga de la que es presidenta de la Sala Segunda desde junio de 2015.

Es la primera mujer que accede a la presidencia de la Audiencia. Miembro de la progresista Asociación Jueces para la democracia. En su discurso, mano tendida a compañeros de la administración de justicia, instituciones o medios de comunicación. Trabajo, ha prometido, para afrontar los retos de la modernización del sistema judicial en una plaza tan singular como la de Málaga y promesa de especial sensibilidad con los asuntos de violencia de género y, desde la igualdad, mejorar el sistema: “No basta con haber accedido al mundo del trabajo, creo que es importante que nos demos cuenta que, también nosotras, las mujeres podemos y debemos asumir puestos de la máxima responsabilidad. Con perspectiva de género debemos contribuir a nuestra especial recepción de la realidad, a la mejora, evolución y renovación de los modelos caducos y, en concreto, en nuestro ámbito judicial a trabajar en pos de una administración de justicia óptima y moderna”.

Un nombramiento no exento de polémica. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y el ya expresidente de la Audiencia de Málaga, Antonio Alcalá (que optaba a la reelección), han intentado frenar la toma de posesión de Lourdes García atendiendo a que su marido, José Luis López Fuentes es presidente de la Audiencia de Granada, incompatibilidad contemplada en la ley pese a lo cual tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Supremo han validado el nombramiento de Lourdes García: “Quiero poner mi granito de arena como mujer que ha dado un paso adelante venciendo los miedos y la inseguridad que el cargo al que optaba me generaba con el fin primordial de participar en dicho proceso de selección, con independencia del resultado, en buena lid y con plena honestidad junto a mis compañeros. Nada he ocultado y nuestras circunstancias personales son sobradamente conocidas por la Sala de Gobierno (TSJA)”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo Del Río, que también ha estado en el punto de mira de la Asociación Profesional de la Magistratura ha sido especialmente duro en su intervención en esta toma de posesión al criticar las formas y maneras utilizadas por quienes han intentado revocar el nombramiento de la primera mujer presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga.

