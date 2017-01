Un grupo de afiliados del PP se presentan un nuevo proyecto de cara al Congreso Provincial

La división interna que atraviesa el Partido Popular en Soria se va a hacer pública el próximo domingo 29 de enero de 2017. La corriente de afiliados que no comparte la forma de gestión de la presidenta María del Mar Angulo, y su equipo, ha elaborado un proyecto de provincia con el que se presentarán al Congreso Provincial del partido que se celebrará hacia el mes de mayo.

Es María Victoria Hernández Candeal, quien fuera procuradora por Soria y concejala del ayuntamiento de Soria por el Partido Popular, la que ha puesto rostro al proyecto y ha confirmado que tanto los resultados en las últimas elecciones como las desavenencias internas han empujado a un gran número de afiliados a trabajar por rearmar el partido.

Hernández Candeal no quiera hablar aún de nombres, sí que habrá un candidato en el Congreso Provincial que represente el proyecto elaborado. Previsiblemente será Antonio Pardo, pero no ha querido confirmarlo. La reunión con los afiliados, abierta a cualquier ciudadano, se celebrará el domingo en el hotel Alfonso VIII de Soria, a las 10.30 horas. Candeal reconoce que no se han enviado invitaciones oficiales, tampoco a la presidenta del Partido, pero sí la anima a acudir a la cita.

