Eva García: “En contra del sentido común, la Plaza Mayor no es accesible”

La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Eva García, ha dado a conocer en rueda de prensa que el PP ha solicitado en la Comisión de Acción Social que el equipo de gobierno acometa las obras que sean necesarias para hacer accesible la Plaza Mayor. “Hemos pedido que de una vez por todas la Plaza Mayor de Soria sea accesible”, ha subrayado Eva García, quien ha señalado que “el asunto nos preocupa porque hay muchos sorianos que apenas pueden transitar por la Plaza Mayor”.

“En contra del sentido común, la Plaza Mayor de Soria no es accesible, tiene rampas de madera provisionales, y eso no es una solución definitiva”, ha afirmado Eva García, quien ha recordado que esta no es la primera vez que el PP plantea esta propuesta relacionada con la accesibilidad.

Eva García se ha mostrado además convencida de que “para captar nuevos visitantes, la Plaza Mayor tiene que ser accesible, para los sorianos y para los turistas” y ha lamentado que “a pesar de que el PP propuso que en los presupuestos se incluyera una partida destinada a obras de accesibilidad, finalmente no se ha tenido en cuenta”.

Por eso, la edil popular ha puesto encima de la mesa la incoherencia del PSOE, que “se jacta de nuevas pavimentaciones en el paseo de invierno, de nuevas peatonalizaciones, y luego tenemos una Plaza Mayor que no es accesible”.

Eva García ha recordado también al equipo de gobierno que “han pasado 15 meses desde que el PP presentó una moción solicitando una ordenanza de accesibilidad en el Ayuntamiento de Soria, se aprobó por unanimidad, pero desde octubre de 2015 no sabemos nada”.

En esa moción lo que se pedía era “la mejora del entorno urbano, adaptar la normativa municipal por otro, impulsar el Consejo Municipal de la Discapacidad, y generar una conciencia de accesibilidad en la sociedad soriana”. Precisamente, sobre el Consejo Municipal de la Discapacidad, ha aclarado que no se ha vuelto a reunir desde el mes de abril de 2016.

