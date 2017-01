Pepino celebra San Blas con un completo programa

La localidad de Pepino se prepara para celebrar la festividad de San Blas con un completo programa de actividades lúdicas y culturales que se desarrollarán del 28 de enero al 4 de febrero.

Como antesala al día de San Blas, el 3 de febrero, el municipio pepinero tiene programadas distintas actuaciones culturales, que darán el pistoletazo de salida el sábado 28 con el teatro familiar 'The Secret of the Mummy', y la actuación de la compañía teatral 'Con su permiso' de Hinojosa de San Vicente, cuya entrada es benéfica para labores parroquiales. El programa continúa el domingo con una celebración litúrgica para los niños bautizados en 2016, una gran comida de hermandad y la proyección de un vídeo resumen de las fiestas patronales.

Los Mayordomos serán los protagonistas el jueves 2 de febrero con la tradicional salida al campo, la misa de las Candelas y la quema del Chozo, para continuar con una verbena popular. El 3, día grande de San Blas, la diana floreada dará paso a un completo programa de actos religiosos y sociales, donde destaca su tradicional refresco y distintos espectáculos y verbenas. El programa concluye el sábado 4 con dos citas: la primera, una exhibición ecuestre, y a continuación un tentadero benéfico a cargo de la Escuela Taurina de Pepino.

