Ens llevem amb el cel tapat, algun plugim i temperatures una mica més altres que les d’ahir per efecte dels núvols. Això vol dir que avui ens espera un divendres marcat per la pluja amb quantitats de 15 a 30 litres per metre quadrat. De cara demà dissabte les temperatures pujaran i també tindrem núvols i de tant en tant algun xàfec.

A primera hora del mati teníem:

Jordi Cartañá / Cadena SER

