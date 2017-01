El hombre del año: Leroy Sánchez, en gira y con proyecto discográfico

Escucha aquí la charla con Leroy Sánchez, inmerso en su primera gira en solitario: 'The man of the year'. El autor gasteiztarra nos cuenta sus experiencias en este tour que comenzó en Londres a medidados del mes de enero y que comprende 26 citas por Europa y Estados Unidos.

Cuando cierre gira, lanzará un single que lleva por título 'The man of the year' -precisamente- y ya está listo, también, un EP. Nos cuenta Leroy que en este trabajo ha querido ser lo más fiel a sí mismo, a lo que le gusta hacerr; suena acústico, popero, soul.

En YouTube, Leroy ya tiene casi 2 millones y medio de suscriptores con más de 225 millones de reproducciones de sus versiones y temas propios. Ahora, por cierto, también se pueden ver en la red las covers que de sus canciones originales cuelgan sus muchos fans.

