"Se ha desplomado en 4 segundos mientras los operarios intentaban pararlo"

Tres trabajadores han resultado heridos graves cuando han caído desde al menos una decimoséptima planta del Hotel Princesa Sofía de Barcelona mientras estaban dentro de un montacargas que se ha desplomado.

"Estaba esperando para cruzar la calle en la Diagonal para ir al trabajo y veo que un montacargas se desploma y veo que los trabajadores intentan pararlo pero no pueden y claro eso me ha impactado mucho, el hecho de que no pudieran parar y en cosa de 4 segundos ha caído, y se ha sentido plof, un ruido super fuerte y ya he visto que dos de los trabajadores han hecho como un pequeño bote, pero también uno de ellos estaba en el suelo gritando y eso también me ha impactado ", explicó a SER Cataluña Maribel Carod, una ilustradora, que se ha encontrado con esta escena a tres cuartos de 8 de la mañana.

AHORA MISMO!! Acaba de caer a plomo un ascensor desde el piso 17 del Hotel Princesa Sofia con un trabajador dentro. pic.twitter.com/AkHbCEdhLl — CNT-AIT Barcelona (@CNT_Barcelona) 27 de gener de 2017

Al cabo de 6 minutos, según ellos, 5 ambulancias ya estaban allí atendiendo a las víctimas. Según ha explicado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) los tres heridos están graves. A dos de ellos los están atendiendo en el Hospital Clínico de Barcelona y un tercero en la Vall d'Hebron.

Según fuentes de los Mossos, se trata de un accidente y la Inspección de Trabajo se ocupará de la investigación revisando la estructura del montacargas y el sistema de sujeción, además del cuadro de mandos que acciona, frena y acelera este ascensor que se utiliza en las obras.

Los tres hombres trabajaban en obras de ampliación del hotel y, según un testigo, han intentado frenar el montacargas pero no lo han conseguido y el elevador ha caído desde un decimoséptimo piso hasta una zona cerrada al público en general .

