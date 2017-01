Salen a la venta las entradas para el concierto de Van Morrison en Bizkaia

Las entradas para el concierto que Van Morrison va a ofrecer en el mes de junio en el festival de música BBK Music Legends en Sondika (Bizkaia) han salido hoy a la venta a través de Internet y los cajeros de Kutxabank.

Las entradas para este concierto y los que ofrecerán Van Morrison, Georgie Fame, Alpha Blondy y otros artistas aún por determinar los días 2 y 3 de junio, tendrán un coste de 65 euros, informa la promotora del evento en un comunicado.

Van Morrison, autor de temas tan míticos como "Gloria", "Here Comes the Night", "Brown Eyed Girl" o "Moondance" ha ganado 6 premios Grammy y un Brit, y está presente tanto en el Salón de la Fama del Rock and Roll, como en el Salón de la Fama de la Música Irlandesa y de los Compositores.

Además, figura en las listas más importantes de "mejores artistas de todos los tiempos" (revista Time, WXPN, revista Rolling Stone, revista Paste, entre otros).

Georgie Fame, icono de la juventud británica de los 50 y primeros 60 fue el precursor del sonido y tendencias (mods, teddy boys?) que más tarde cristalizaron en Londres con grupos como los Beatles y los Stones.

Fame y Alan Price (The Animals) grabaron juntos el nº 1 "Rosetta", que define toda una época del pop británico. Desde 1992 a 2004 desempeñó funciones de director musical de la banda de Van Morrison siendo para muchos el responsable de la nueva orientación musical del León de Belfast.

El músico africano Alpha Blondy es una de las leyendas del reggae contemporáneo y uno de los mayores exponentes mundiales de los sonidos roots de las últimas décadas.

Llegará a Sondika acompañado de su fiel banda "The Solar System", compuesta por 12 músicos originarios de Barbados, Francia, Costa de Marfil y Jamaica.

