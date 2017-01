Peregrinos de altura entran en Cádiz

El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz cumplió su primera semana y vivió una noche con muchas expectativas: el coro de Faly Pastrana, la comparsa de Valdivia o Fran Quintana, y, sobre todo, la agrupación con más legión de seguidores y más intensa: Los Peregrinos, de Juan Carlos Aragón.

CORO EL BATALLÓN DE FLETILLA

El coro de Faly Pastrana llegaba al Falla con el primer premio del año pasado gracias a La Vuelta a Cádiz en 80 mundos. Y, desde la presentación, demostró que viene dispuesto a revalidar título. Inicio muy divertido y animado, aires chirigoteros con este tipo de guerrilleros muy gaditanos que llevan Cádiz como bandera. El tango es hermoso en música y ejecución. El primero, homenaje al tango caletero. El segundo, otra letra crítica contra Susana Díaz quien, como comentó Antonio Labajo, terminará este carnaval con tantas letras que podrá empapelar el Palacio de San Telmo. "Dama de hierro, gobierno de mentira y de recortes, Andalucía de copla y Juan y Medio. Vete ya de Andalucía, para heredar la nación". Buenos cuplés. El coro derrocha buenas voces, pero sabe controlarlas a lo largo de todo el repertorio. Aspira a lo máximo. NOTA DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 7,09.

COMPARSA EL RINCONCITO DE LOS MILAGROS

Fran Quintana trae al Falla una más que agradable agrupación, que se ubica en una esquina de la ciudad, donde todo es posible, donde los milagros pueden hacerse realidad. Deliciosa música de pasodoble, con momentos realmente bonitos, aunque quizá algo extenso. Primera letra a presentar el tipo, y segunda, muy completa y valiente, comparando el cuidado que en Sevilla se da a su patrimonio frente al abandono que sufre Cádiz. Correctos cuplés (sobre los Carapapa y los nombres de los estadios) y entretenido popurrí. Buen pase y pie en el siguiente, salvo sorpresa. NOTA DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,05.

CHIRIGOTA O.S.E.A. LA VISA ES BELLA

En la presentación, música de Germán García Rendón de la comparsa OBDC. La Vida es bella. Y en cada pausa, reaggeton y música de discoteca. Buen ánimo el de esta chirigota de San Fernando con tipo de pijas ibicencas. Su entusiasmo está muy por encima del repertorio que han traído al teatro. Pasodobles sobre el carnaval que no se compra con dinero y sobre su preferencia a Cádiz frente a todas las Ibizas que se les presenten. Cuplés modestos, pero que consiguen conectar con el público. El buen rollo que transmiten consigue animar al respetable del Falla, que les dedica un largo aplauso y gritos de chirigota, chirigota. NOTA DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,52.

COMPARSA LA ÚLTIMA COPLA

"Esta comparsa tenía buenos mimbres, pero el canasto ha salido cambembo", ha resumido Antonio Labajo en sus comentarios en la SER. Su autor José Antonio Valdivia (con música de Romero Bey) parecía querer despedirse del carnaval con esta comparsa. "Adiós, concurso moribundo", arremetió en duros términos contra el certamen, del que llegó a ser presidente de la asociación de autores. Si la presentación prometía una comparsa guerrillera, no pudieron ser más decepcionantes los pasodobles. Primero, amor al carnaval. Segundo, a Susana Díaz. Deficiente interpretación y mejorable pluma. "Usted ha trincado", repetía tres veces al final de este último pasodoble. Los cuplés no elevaron el nivel. El popurrí, un ajuste de cuentas, poco acertado. Remate anunciando que, por mucho que parezca, ésta no será la última copla de su autor. NOTA DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 1,78.

EL HOMBRE DEL MUNDO GRIS

Abraham Sevilla trae comparsa de Paterna. Quizá por comparación con la anterior, se hacía más agradable. Buen conjunto y bien cantado. Pasodobles de música complicada, pero interpretación bastante digna. Letra de presentación, el primero, y una rara reflexión política, el segundo. Cuplés cortitos, cortitos. NOTA DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,82

LOS PEREGRINOS

Juan Carlos Aragón se menciona a sí mismo con aquel 'Si Caminito del Falla' de La banda del capitán veneno y retoma la idea de aquel pasodoble de 'Los Millonarios' sobre el peregrinaje hasta las calles de Cádiz. Forillo muy gaditano. "Por más que sepa el camino, en Cádiz entra, pero no sale", dice el estribillo. Antes los pasodobles. El primero, hermoso en su arranque, empieza hablando de septiembre para rematar con una crítica al Patronato celebrando los cambios para que el carnaval pase a las manos del pueblo. Letra desactualizada porque el pleno del viernes ha devuelto el poder "a los de siempre", como dijo Kiko Zamora también el viernes en la SER. Gran letra, también la del segundo pasodoble, sobre la democracia que deriva en la tiranía. Cuplés a Quiñones, Fidel Castro y Rajoy. Bello estribillo. Popurrí cargado de momentos de gran brillantez, aunque algunos mensajes suenan repetidos a otras agrupaciones recientes del autor. Buen comienzo, aunque deja hambre de más. NOTA DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ:

