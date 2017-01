Difícil desplazamiento para el Nueva Elda F. S. (S. 18:00 h)

Después de no haber podido competir la semana pasada ante el Ye Faky por las goteras del pabellón municipal de Cocentaina, El C. D. Nueva Elda F. S. (1º: 33Ptos.) rinde visita al C. D. La Vila F. S. – Pizza 4U (5º: 24 Ptos.) en el partido de la 16ª jornada de liga en el Grupo 15 de la Tercera División Nacional de fútbol sala que se jugará esta tarde a partir de las seis, en el pabellón Malladeta “Villajoyosa”.

David Valverde “Dada” no quiere ni oír hablar del 9-0 que le endosó su equipo al de La Vila en la primera jornada de liga.

Comentarios