Busquen un matrimoni desaparegut a l'Alt Empordà

Els Bombers estan resseguint des d'aquest dissabte al vespre les tres vies que comuniquen aquests dos municipis i també els punts inundables que hi ha en tot el recorregut.

Els serveis d'emergències saben que ahir al vespre aquest matrimoni va sopar a Vilabertran i que havien d'anar a dormir a Rabós, a uns 20 quilòmetres de distància. Els Mossos d'Esquadra estan comprovant el domicili del matrimoni i d'altres amics i familiars. També comproven els diferents hospitals de la demarcació per confirmar o descartar que hi siguin. Si no els localitzen aquesta nit, els Bombers activaran demà al matí l'helicòpter i també el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials.

En les últimes hores, especialment la nit de divendres a dissabte, hi ha hagut fortes precipitacions a l'Alt Empordà. Segons, dades del Meteocat, en tot el divendres es van acumular fins a 50.3 mm caiguts en 24h a l'estació meteorològica de Cabanes, a tres quilòmetres de Vilabertran.

