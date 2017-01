Rafa Ruiz apoyará a Patxi López

Los socialistas de las islas se van posicionando y si antes iban “todos a una” apoyando a Pedro Sánchez, ahora ya no. El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, ya ha dado un paso al frente y dice que el proyecto que apoyará será el de Patxi López.

El alcalde de Ibiza y líder de la agrupación socialista más importante de la isla, la de Vila, dice que ha llegado a esta conclusión porque considera que el político vasco y su proyecto puede ser el único que “mire hacia delante”. Ahora mismo, asegura, tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez (Sánchez ha anunciado este sábado que presentará candidatura a la Secretaría General) . Según Ruiz “veo posturas muy enconadas, o conmigo o contra mí y yo no soy de esta manera de pensar”.

Ruiz dice que el momento de Pedro Sánchez ya ha pasado. Según el primer edil, el ex secretario general “ya tuvo su oportunidad y ha luchado, además los resultados electorales no le han acompañado” y “aunque Pedro piense que puede seguir luchando para que el PSOE sea un partido ganador, yo no lo veo así”.

El alcalde Ibiza ya ha hablado tanto con Sánchez como Díaz para informarles sobre su apoyo a Patxi López.

