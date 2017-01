A golpe de genialidad

La chistera del líder escondía en Somozas dos goles mágicos que dejaron boquiabierto al personal. Yeray cumplió el tantas veces soñado remate de larga distancia. A casi cincuenta metros de la portería colocó el balón tras una falta a favor, observó adelantado al meta y chutó con la precisión y velocidad necesarias para adelantar a su equipo. Como David Álvarez hizo en su día en Luanco, o, más recientemente, Diego Peláez en El Plantío. La Cultural ya colecciona obras de arte.

Le vino como anillo al dedo este momento de inspiración porque, de entrada, estuvo errático y permisivo. Como ha ocurrido en alguna de las últimas salidas, la Cultural tarda en activarse. Errores en controles, despejes o entregas lanzaron al Somozas. Especialmente significativa fue la actuación de un Zuiverloon al que le pasa factura la inactividad, aunque terminó enmendando la plana con una segunda parte firme.

Salió ilesa la Cultural gracias al meridiano remate que Pedrosa mandó por encima del larguero. El punta se encontró un balón en el área pequeña después de que Iván y Bastos no acertaran a despejar el centro de Cotos. Mucho más difícil era el disparo de Yeray. Los grandes no preguntan, ejecutan. Este golpe en el mentón del colista hizo mella, seguramente en Lecertúa más que en ningún otro. No guardará buen recuerdo el portero de su debut horas después de que Mandaluniz emigrara al Mérida.

De la Barrera da instrucciones a sus hombres / Carolina Felipe

Con la ventaja en el marcador, la Cultural tampoco logró imponer su juego, imposibilitado en numerosas acciones en las que su rival la privó de la salida del balón elevando la presión al área. En otras partes del campo no hilvanó, se vio poco de Gallar y de Toni, más presente en tareas defensivas, y sufrió numerosas llegadas por los costados. Pedrosa no supo culminar una galopada y chutó desvíado, mientras que Zuiverloon alejó el peligro cerca de la raya de gol cuando primero Arkaitz y luego Antonio López cabecearon en una acción de estrategia.

El paso por los vestuarios y el de los minutos pareció agrietar la resistencia verdiblanca, que en la reanudación intentó sin éxito llegar con peligro al marco de Vallejo. No cedió en su empuje, pero dejó de haber deslices en la zaga visitante, con Viti ganándole al puesto a Forniés en la izquierda. Las transiciones de la Cultural ya llevaban aroma de peligro, aunque fue en la propia presión del Somozas donde sacaría el jugo. Con cuatro hombres impidiendo el juego en corto desde Vallejo, en el otro campo se generaba un tres contra tres. De los envíos en largo del meta debía sacar tajada Benja. Así ocurrió cuando, tras ganar la partida a Antonio López, cedió a Ortí que, antes de pisar el área, colocó una parábola extraordinaria ante la que respondió Lecertúa con una estirada inútil.

Resuelta la papeleta, pudieron llegar más goles a la contra. Estuvo cerca Gallar, que no resolvió con destreza una nueva indecisión del meta en un despeje de pie que dejó el balón en clara posición, pero el catalán no encontró el hueco para llevarla a la red. El Somozas cayó con dignidad, sin descansar en su acoso a la portería rival, aunque careció de filo. Arkaitz, el leonés Cristian o el incansable Medina empujaron con sus continuos centros, pero, con Iván González al mando, la Cultural apenas fue rematada. Solo Iñigo en el descuento probó fortuna. Ya estaba el pescado vendido, ya habían reaparecido Colinas y Moreno y ya Forniés había estrenado posición de centrocampista. Recursos de un líder que esta vez fue estético en la resolución, no en el juego.

UD SOMOZAS 0: Lecertúa; Cristian, Pablo González (Pedro García, 67'), Antonio López, Medina; Baleato; Keko Vilariño (Iñigo, 75'), Sielva, Arkaitz, Cotos; Pedrosa (Iván Pérez, 65').

CULTURAL 2: Vallejo; Bastos, Zuiverloon, Iván González, Viti; Yeray, Mario; Gallar (Forniés, ), Toni, Ortí (Colinas, ); Benja (Moreno, 88').

ÁRBITRO: Moreno Aragón (Madrid). Amonestó a Pedro García.

INCIDENCIAS: Estadio Alcalde Manuel Candocia. Unos cincuenta hinchas culturalistas animaron desde las gradas.

GOLES: 0-1- Yeray (minuto 8), 0-2- Ortí (minuto 61).

