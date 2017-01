El anuncio de Pedro Sánchez amenaza con polarizar los apoyos en el PSIB

El anuncio de Pedro Sánchez de que volverá a concurrir a la Secretaría General del PSOE amenaza con fracturar la postura hasta ahora unánime de apoyo al ex líder socialista que hubo en el pasado en el seno del PSIB. El alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, ha tomado partido públicamente por el candidato Patxi López. Lo ha hecho a través de un mensaje en Twitter, en el que declara su apoyo a López "para cerrar heridas, por un proyecto prometedor".

Per tancar ferides, per un projecte prometedor, per un @PSOE que miri cap endavant, jo també amb @patxilopez. Força i encert company!